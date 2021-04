Duacı olacaklar

Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu’nu (RTCYPP) oluşturan Kıbrıs’ın dini liderleri, adanın geleceğine yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Cenevre’ye giden taraflar için iyi dileklerini sunarak, başarı diledi. Dini liderler olumlu bir sonuca ulaşılması için duacı olduklarını da söyledi.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:“Adanın her bir köşesinde bizler kiliseler ve camilerde Tanrı’nın affına sığınırken, komşumuz için dua ederken ve yeni bir yaşantı olasılığına inanırken, sizler Hıristiyan ve Müslümanlar açısından kutsal bir zaman olan Paskalya ve Ramazan döneminde bir araya geliyorsunuz” denildi.Sizin görüşmelerinizi yakından takip ettiğimizden ve her adımınızda Yüce Tanrı’nın size yol göstermesi için dua edeceğimizden emin olabilirsiniz. Onlarca yıl süren çatışmalar, güvensizlik, bölünme ve güvensizlik ortamının ardından Tanrı’nın size erdem ve hakikat yolunda yön göstermesi için duacıyız.“Sizi, adamızın yaşayan dini mirasına özel ilgi göstermeye ve on yıllardır çözülmeyen Kıbrıs anlaşmazlığının bir sonucu olarak ibadet edenlerden ayrılmış olan ibadethanelerimize ve mezarlıklara erişim, bunları kullanma ve restore etme olasılığımızı geliştirmeye çağırıyoruz. Din, siyasi mülahazalara göre bölünmemelidir. Hristiyanlar ve Müslümanlar adanın tamamına aittir ve Hristiyan ve Müslüman anıtlarının dini mirası yan yana, yüzlerce yıllık bir arada yaşama, karşılıklı saygı ve ortak alanın sembolüdür. Bu uygarlık işaretinin bizim neslimizle bitmemesini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Anıların iyileşmesi, korkunun yerini alan güven ve gelişme umudu için topluluklarımız arasında artan işbirliği, diyalog ve duygudaşlık içeren ortak bir yolculuğa çıkmanızı öneriyoruz.”