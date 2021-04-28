Hayırlı haberler bekliyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in taraflarla ‘heyetler halinde’ görüşmesi dün başlarken, KKTC’den Cenevre’ye götürülen ve masrafları devlet tarafından karşılanan heyet sayısının 35 olduğu öğrenildi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Cumhurbaşkanı’nın 12 kişilik müzakere heyetine ilaveten 23 kişilik siyasetçi ve gazeteci heyeti de var” dedi.

Davet aldığı halde Cenevre’ye gitmeyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise Diyalog’a yaptığı açıklamada, Cenevre heyetinin devlete maliyetinin kişi başı 3 bin İsviçre Frangı civarında olduğunu söyledi.

Arıklı “siz niye gitmediniz?” sorusuna “kapalı bir odada yapacak hiçbir şey olmayacağına göre gitmedim ve işlerime bakıyorum” yanıtını verdi.

Arıklı: Gitmeme gerek yoktu

Bakan Arıklı dün tv2020’de Gündem Özel programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Davet aldığı halde Cenevre’ye gitmeyen Bakan Erhan Arıklı, bunun nedenini şöyle açıkladı:

Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beni bizzat davet etti. Sordum, ‘görüşmelere katılacak mıyız? diye. ‘Hayır’ dedi, karantina otelinde kalacağımız söylendi. O zaman neden gideyim ki. Burada işimiz gücümüz var. Karantina otelinde durup da oradaki gelişmeleri hep birlikte öğreneceksek ne diye gidelim. Karantina otelinde turistik gezi de olmaz. Ayrıca Cenevre’ye gidenlerin devlete maliyeti kişi başına 3 bin Frangı buluyor.

Skandal olur



Arıklı, İnterpol tarafından arandığına ve Cenevre’ye gitmesi halinde tutuklanacağına dair iddiaları da yanıtladı. Arıklı şunları söyledi:Elimde Türkiye Cumhuriyetinin diplomatik pasaportu var. Tutuklanmam söz konusu olabilir mi? Öyle bir şey olsa skandal olur. Gitmememin sebebi aranmam değil, gerçekten ilgilenmem gereken birçok iş var. Dostlar alışverişte görsün diye gitmem doğru olmazdı.Arıklı, “Kırgızistan’da tutuklandınız mı?” sorusu üzerine ise şunları aktardı:1997’de Motosikletliler tarafından çıkartılan sınır olaylarında, ölen bir şahıs için Rumlar beni ve bazı üst düzey KKTC yöneticilerini azmettirici olarak İnterpol’e bildirmişler.Kırgızistan’da görevli olduğum dönemde bir ihbar üzerine gözaltına alındım ve mahkemeye çıkarıldım. Hâkim güneyden gönderilen dosyayı inceledi. Beni gözaltına alan polisleri azarladı; neden geçersiz belgelerle gözaltına alındığımı sordu. Benden özür dilediler ve dosyayı kapattılar.

Manavoğlu: Toplam 35 kişi

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Cenevre’ye toplam 35 kişi gittiklerini söyledi.

Manavoğlu “Cumhurbaşkanı’nın 12 kişilik müzakere heyetine ilaveten 23 kişilik siyasetçi ve gazeteci heyeti de var” dedi. Manavoğlu, kayıp haritayla ilgili ise “Henüz ortaya çıkmadı” dedi.