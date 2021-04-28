Farklı bir eylem

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de dün süt üreticileri ilginç bir eyleme imza attı. Son 3 yıldır ürettikleri keçi sütünü satamayan üreticiler, sabah 10.00’da, Ecevit Meydanı’nda halka bedava süt dağıttı.

Eyleme katılan üreticiler, aylık zararlarının 130 bin TL olduğunu ve duruma daha fazla katlanılamayacağını ifade etti. Üreticiler, 3 yıldır keçi sütü alımlarında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.



Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da eyleme katılarak bir açıklama yaptı.Naimoğulları ise eylemin, üretime karşı yapılan yanlışlara bir tepki olduğunu belirtti.Birlik Başkanı Naimoğulları, sütün pazarlanmasında büyük sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, çözüm üretilmemesi durumunda benzer eylemlerin devam edeceğini ifade etti.