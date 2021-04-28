Adım adım finale

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile ayrı ayrı görüştü.

Guterres, sonucu merakla beklenen zirve öncesi Tatar ile görüşmesi yaklaşık 90 dakika, Anastasiadis ile görüşmesi ise 105 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tatar, toplantının verimli geçtiğini söyleyerek, Guterres’in de Kıbrıs konusunu iyi bildiğini vurguladı.

Toplantıda görüşlerini BM Genel Sekretere aktardıklarını söyleyen Tatar, görüşmede pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını, Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Guterres’in, Crans Montana’da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getiren Tatar, “Gutteres konuyu biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak tartışacağız. Genel Sekreter Kıbrıs konusunu biliyor. Meseleleri Crans Montana’da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Intercontinental Otel’e geçti.

Görüşmeler bugün de devam edecek



Öte yandan Cenevre görüşmelerinin bugün tüm tarafların katılacağı toplantı ve ikili görüşmelerle devam etmesi öngörülüyor. Genel Sekreterin bugün, üç garantör ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.Cenevre’deki Kıbrıs toplantıları, yarın yapılacak görüşmelerle tamamlanacak.

Çavuşoğlu, Carteron ile görüştü

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile bir araya geldi.

5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında garantör ülkelerden Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Carteron ile görüştüğünü duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Carteron ile görüşmesinde CMF ve Antalya Diplomasi Forumu arasında yapılabilecek iş birliğini ve Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Büyükelçi Carteron'u 18 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da davet etti.