İşkence devam ediyor

Hüseyin ÇİÇEK-Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da bulunan Metehan ve Gazimağusa’daki Beyarmudu sınır kapılarında dün yine aşırı yoğunluk yaşandı.

Pazar tatili olması nedeniyle Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında karşılıklı yoğun giriş-çıkışlar yapılırken, muhaceret görevlileri işlem yapmakta zorlandı.

Sınır kapılarındaki personel eksikliği ve altyapı yetersizliği nedeniyle geçişler işkenceye dönüşürken, vatandaşlar yıllardır süren bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

Güneye çalışmaya giden ve her gün giriş-çıkış yapan vatandaşların büyük zorluk yaşadığı belirtilirken, kuzeye geçen Rumların ve turistlerin de kapılarda uzun süre beklediği ve bu durumdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Turistler çile çekiyor

Kuzey ile güney arasında yolcu taşımacılığı yapan Melih Özhakkı, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda her gün araç kuyruğu oluştuğunu ifade etti. Güneyden kuzeye turist taşıdığını belirten Özhakkı, “Bu insanlar Beyarmudu Sınır Kapısı’nda saatlerce çile çekerek giriş yapıyor” şeklinde konuştu.

Özhakkı “Geçişler her iki tarafı da yoğun oluyor, en azından dönüşümlü olarak tek taraflı geçişleri tüm kabinlerden yapsalar belki de bu sorun daha da azaltılacak. Her gün bu çileyi çekmekten bıktık usandık” dedi.