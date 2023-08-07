Kontrolden çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Limasol kentinin Alasa köyü yakınlarında söndürüldükten sonra tekrar başlayan orman yangınıyla mücadele için bölge ülkelerinden yardım istedi. Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol'un Alasa köyü yakınlarında geçen perşembe günü çıkan ve söndürülen orman yangını dün yeniden başladı. Yeniden alevlenen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ürdün’den gönderilen 3 helikopter de dahil 12 hava aracı, 11 itfaiye aracı ve 3 iş makinası ile müdahale edilen yangın için Avrupa Siyasi Koruma Mekanizması devreye sokuldu.

Bazı yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Dışişleri Bakanlığının yardım talebinde bulunmak için İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile temas kurduğunu açıkladı. Haberlerde, Ürdün'ün gönderdiği 3 helikopterin bölgedeki orman yangınıyla mücadeleye etkin katıldığı bilgisine yer verilerek, yangının çıkış nedeni ve söndürüldükten sonra tekrar alev almasının sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.