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Bir rekor daha

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Ülke genelinde 2 günde trafik suçu işleyen 422 sürücüye ceza yazıldı, 53 araç trafikten men edildi

Bir rekor daha
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Ülke genelinde 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, bin 897 araç sürücüsü kontrol edildi ve 422 kez cezai işlem uygulandı.
Polis açıklamasına göre, 116’sı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 43’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Ayrıca 53 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü de tutuklandı.
 

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