İşlemler bitmedi

KKTC’de kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu üç kişiden biri olan Abubakar Abdullah ihraç edilirken, Ganıyat Adevlesi ve zanlı Adebayo Adedeji Awolesi dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 16 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından fark edildiğini söyledi. Polis; Abubakar Abdullah, Ganıyat Adevlesi ve zanlı Adebayo Adedeji Awolesi ile ilgili muhaceret sisteminde yapılan araştırmada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 48 gündür KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde Abubakar Abdullah hakkında ihraç emri alınırken, Ganıyat Adevlesi ve zanlı Adebayo Adedeji Awolesi hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, Ganıyat Adevlesi ve zanlı Adebayo Adedeji Awolesi hakkındaki ihraç işlemlerinin tamamlanması için 8 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

