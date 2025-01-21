Hız tespiti yapılacak

Suna ERDEN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda 27 yaşındaki Furkat Bazarow’un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Abdullah Pirliyew dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kaza anında alkollü ve süratli olduğu belirtilen zanlının hız tespitinin yapılması için kameraların inceleneceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 16 Ocak 2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis anayolda ET 678 plakalı araçla Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zanlının kaza mahalline giden ekiplere sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini kaydeden polis, 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan alkol testinde zanlının 136 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis; uyuşturucu testi için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini ifade etti.

Polis; zanlının, kazadan önce geçtiği hız tespit kamerasına bakılıp süratinin tespit edileceğini, kan örneklerinin sonucunun alınacağını ve cep telefonunun inceleneceğini anlattı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.