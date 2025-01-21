Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği basın toplantısı düzenledi

Esendağlı: “Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşan büyük bir metin olarak karşımıza çıkıyor. İki haftalık istinaf süresi başladı”

Güçlüsoy: “İsias Otel’deki bu katliam ve yıkım, normalleştirilemez ve küçümsenemez”

Karakaya: “Deliller, bilirkişi raporları ve mahkemede ortaya konulan tüm gerçekler, bu facianın bilinçli eylemler sonucu gerçekleştiğini açıkça gösteriyor”

Lefkoşa, 21 Ocak 25 (TAK): İsias Otel davasının gerekçeli kararının dün açıklanmasının ardından Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde bugün düzenlenen basın toplantısında, gerekçeli karar değerlendirilerek istinaf için izlenecek yol kamuoyuyla paylaşıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve velilerin hatırasını yaşatmak için kurulan derneğin basın toplantısına hayatlarını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, toplantıda birer konuşma yaptı.

- Esendağlı: “Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşan büyük bir metin olarak karşımıza çıkıyor”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Adıyaman 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada kararın gerekçesinin sisteme yüklenip tebliğ edildiğini ve kendilerine de gönderildiğini belirtti.

Kararla ve izlenecek süreçle ilgili bilgi veren Esendağlı, “Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşan büyük bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kararın içeriğine baktığımızda, büyük kısmı duruşmanın tutanaklarının birleştirilmesinden ibarettir. Nihayetinde gerekçenin tesisiyle alakalı olarak mahkemenin daha önce sanıkların yüzüne okuduğu mahkumiyet, cezalandırma ve beraata ilişkin kararlar niteleniyor.” ifadelerini kullandı.

“Ancak kararda, örneğin davanın en büyük tartışma noktası olan sanıkların işledikleri fiilin ‘bilinçli taksir mi, olası kast mı?’ olduğuna ilişkin tartışmaya dair hukuki gerekçe bulmak mümkün değil…” diyen Esendağlı, sanıkların farklı cezalara hükmedilmesinin mahkeme tarafından izahı yapılması gereken bir hususken, buna ilişkin detaylı bir gerekçenin olmadığını gördüklerini söyledi.

Esendağlı, “Çok kısa bir sürede, Ankara'ya gidip avukatlarımızla meselenin teknik çalışmasına başlayacağız. Bu kararın hukuki yönden ne şekilde ele alınması gerektiği ve teknik görüş oluşturacak olan ve ailelerimizi temsil eden avukatlarımızdır.” diye konuşarak izlenecek sürece değindi.

- “İki haftalık istinaf süresi başladı”

İki haftalık istinaf süresinin başladığını ifade eden Esendağlı, İstinaf Mahkemesi’nin de Gaziantep’teki Bölge Adliye Mahkemesi olduğunu aktardı.

Karardaki izahat eksikliğinin mutlaka İstinaf Mahkemesi’nde değerlendirilmesi gereken bir husus olacağını dile getiren Esendağlı, “Beklentilerimizden bir tanesi de, sanık tarafının da bir istinaf dosyalamasıdır.” şeklinde konuştu.

Esendağlı, İstinaf Mahkemesi’nin “dosya üzerinden inceleme yapma, tekrar duruşma yapma, tanık dinleme, ek delil ya da şahadetleri kabul etme gibi” geniş yetkilere sahip olduğunu dile getirdi.

İstinaf Mahkemesi’nin yeni bir karar verebilme ve o kararı değiştirme yetkisine sahip olduğunu kaydeden Esendağlı, teknik açıdan hazırlıkların yapılmasının ardından istinaf dilekçesinin dosyalanacağını ve mahkemenin davaya duruşma günü vermesinin bekleneceğini ifade etti.

- Güçlüsoy: “İsias Otel’deki bu katliam ve yıkım, normalleştirilemez ve küçümsenemez”

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy da, gerekçeli kararın açıklanmasının kendileri açısından yeni süreç veya süreçlerin başlaması anlamına geldiğini belirtti.

“15 günlük bir süremiz var ve bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” diyen Güçlüsoy, iyi bir hazırlık aşamasına girilmesi gerektiğini dile getirdi.

Avukatlar ve ailelerle yeni bir durum değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki sürecin yeniden planlanıp, takibinin yakından yapılacağını söyleyen Güçlüsoy, sürecin bir önceki gibi zor ve meşakkatli olacağına işaret etti.

6 Şubat depreminden sonra sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları ve hukuki mücadelenin sadece Şampiyon Melekler için olmadığına işaret ederek, verilen mücadelenin deprem felaketinde yaşamını yitiren veya deprem felaketiyle yaşamları değişen hem Türkiye Cumhuriyeti hem de ülke insanı için olduğunu vurguladı.

“Mücadelemiz insanlık içindir.” diyen Güçlüsoy, İsias Otel’deki katliam ve yıkımın normalleştirilemeyeceğini ve küçümsenemeyeceğini kaydetti.

“Toplam 72 can, belgelerle kanıtlanmış usulsüzlüklerle, yasa dışılıkla ve inşaat suiistimaliyle yapılan ve kamunun kullanımına sunulan bir moloz yığınında yaşamlarını kaybetmiştir.” şeklinde konuşan Güçlüsoy, 6 Şubat günü başlayan ve hala devam eden mücadelenin yaşanabilecek başka bir felaket karşısında yeniden böyle olayların ve acıların yaşanmaması için olduğunu söyledi.

Güçlüsoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“O nedenle İsias ortak davamız diyoruz, emsal dava diyoruz. Adli süreç başlamadan önce de adli süreç devam ederken de Başbakan Ünal Üstel konuyla ilgili hassasiyetlerini defalarca dile getirmiş ve bu hassasiyeti de her duruşmaya ailelerimizle birlikte katılarak onlara manevi desteğini göstermiştir.”

- “Gerekli bütün adımları atmaya hazırız”

Dava sürecine de değinen Güçlüsoy, adli süreç devam ederken sürece katkı koyması adına Başbakan Ünal Üstel’in girişim ve yönlendirmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nde alanlarında uzman bilirkişilerden raporlar alınarak mahkemeye sunulduğunu anımsattı.

Güçlüsoy, her duruşma öncesi avukatlarla istişare ve durum değerlendirme toplantıları yapılarak, sürecin Başbakan Üstel adına yakından takip edildiğini aktardı.

Güçlüsoy, bu süreçte kamu görevlilerinin yargılama sürecinin de başlayacağını ve açıklanan gerekçeli karar sonrasında istinaf süreçlerine geçileceğini kaydetti.

“Adıyaman Başsavcılığı da, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını istinafa taşıyacağını bildirmişti.” diyen Güçlüsoy, gerekli bütün adımları atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bundan sonraki süreçlerin yine hükümet adına Başbakan Ünal Üstel tarafından hassasiyetle takip edileceğini vurgulayan Güçlüsoy, gerek duyulması halinde yine bilirkişi raporları alınacağını ve hukuki sürece katı konulacağını belirtti.

-Karakaya: “Bu felaket bir ‘hata’ değil, göz göre göre gelen bir cinayet”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler için Adalet Platformu adına konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya da, İsias Otel davasının altıncı duruşmasında alınan karar ardından dün yayımlanan gerekçeli kararın, adalet beklentilerini bir kez daha derinleştirdiğini söyledi.

Bu kararın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bizler, kayıplarımızın anısını yaşatmak ve gerçek adaletin sağlanması için mücadele eden aileler olarak, suçluların olası kast ile yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu felaket bir ‘hata’ değil, göz göre göre gelen bir cinayettir.” dedi.