Trafik konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi.

Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, sonraki oturuma bırakıldı.

UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin talepleri aktardı, tasarıda yapılan değişikliklerden bahsetti. Yeşilırmak, komite başkan ve üyelerine teşekkür etti.

Barçın: Sivil işçilere de artış

CTP Milletvekili Devrim Barçın da Tasarı üzerine söz aldı. Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı CTP olarak sürekli gündemde tutarak değişmesi içi mücadele ettiklerini belirten Barçın, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 12. kademedeki personelin 13. kademeye geçeceğini söyledi.

Rütbe ve kıdem hiyerarşisinin de tasarı ile birlikte sağlandığını kaydeden Barçın, sivil işçiliğe geçenlere de ek artış imkanı verildiğini söyledi.

Sözleşmeli personele kamudaki sözleşmeli personele uygulanan barem işleyişinin uygulanmadığını kaydeden Barçın, bu personelin baremlerinin ilertilmesinin GKK’nın alacağı bir karar olduğunu söyledi.

GKK’nın var olan anomalinin giderilmesi adına güzel bir çalışma yaptığını ifade eden Barçın, yasada emeği geçenlere teşekkür etti.

Berova: Bir sözümüzü daha hayata geçirdik

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret ederek, hükümetin bir alanda daha verdiği sözü hayata geçirdiğini söyledi, komite üyelerine teşekkür etti.

Milli bekanın savunması açısından GKK’nın önemine değinen Berova, bu bağlamda yapılan çalışmaları oy aracı olarak görmediklerini vurguladı.

Ardından Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Görüşmede, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okundu.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Raporu okumasının ardından onaylanan Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret ederek, bu yasaya destek verenlere teşekkür etti.

Solyalı: Trafikle ilgili vizyon sıfır

Trafiğin hayatı çok yakından ilgilendirdiğini, her yıl binlerce insanın trafikten zarar gördüğünü belirten Solyalı, bu konunun Ulaştırma Bakanlığı’nın gündeminde olmadığını ifade etti.

Dünyanın trafik kazalarında sıfır ölümü hedefleyen “vizyon sıfır”ı ortaya koyduğunu kaydeden Solyalı, Ulaştırma Bakanlığı’nı “sıfır vizyon” sahibi olmakla suçladı. Solyalı, “Trafiğe yapılacak yatırımlar gündem değildir.” dedi.

Karanlık, bariyersiz, güvensiz yollarla ilgili bir girişim olmadığını söyleyen Solyalı, insan hayatının öneminden bahsederek, bu konuda bir strateji belgesi hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Solyalı, stratejinin, insan unsurunun hata yapabileceği üzerinden kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Hazırlanması gereken strateji belgesinin içinde neler olacağını da anlatan Solyalı, trafik kazalarında veri toplanarak analizinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Arıklı: Yollar dört dörtlük değil ama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yanıt vermek üzere söz aldı.

Trafiğin gündem olma nedenini 10 günde 7 tane kazanın olması olarak gösteren Arıklı, 7 ölümlü kazanın polis raporlarına göre 5’inin sürat, birinin alkol, birinin ise dikkatsiz sürüş olduğunu belirtti.

Yolların dört dörtlük olduğunu savunmadığını söyleyen Arıklı, 1975’ten sonra trafik kazaları ile ilgili rakamları paylaştı ve kazaların yıllar içinde artan araç sayısına bağlı olarak arttığını söyledi. Arıklı, “kazaların, ölümlerin üzerinden siyaset yapılmamasını” istedi.

Kürşat: Trafik kanayan yara haline gelmiştir

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Trafik kanayan yara haline gelmiştir.” diyerek herkesin trafik konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlattı.

Yol güvenliği adına neler yapıldığının konuşulması gerektiğini belirten Kürşat, ortalamanın üzerinde olan trafik kazalarının sebebinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece şeritlerin çekilmesiyle bile kayıpların azalacağına inandığını dile getiren Kürşat, yaralanan kişilerin de hastanelere yük teşkil ettiğini söyledi.

Kürşat, kontrolsüz nüfus artışının etkilerine de işaret ederek her ay trafiğe 3 bin aracın katıldığını belirtti.

Trafiğe ciddi anlamda bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Kürşat, eski araçların trafiğe çıkmasına engel olacak bir çalışma alıp almadığını sordu.

Hamzaoğluları: Trafikte kaç tane sol direksiyon araç var

Biray Hamzaoğulları da “Yollar, trafik kazaları ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, 2023 yılında Meclis'te sorulan “trafikte kaç tane sol direksiyon araç var?” sorusuna halen cevap alamadıklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs’taki yollarla ilgili bilgi veren Hamzaoğulları, kedi gözü ve çizgilerin olmadığı karanlık yollarda hayati tehlike altında araç kullanıldığını söyledi.

Karayollarında hiç işçi kalmaması nedeniyle yollarda temizlik ve bakım yapılmadığına da işaret eden Hamzaoğulları, bir kez daha Ercan yonca kavşağının yanlış çizildiğini savundu. Hamzaoğluları, güvenli olmayan kavşak ve yollara örnekler verdi.

Özuslu: Trafikte ölmek kader değil

CTP milletvekili Sami Özuslu da “Trafikte ölmek kader değildir” başlıklı konuşma yaptı.

2024 yılında hayatını kaybeden 50 kişiyle ilgili detaylı istatistik edindiğini belirterek, 47 kazada 50 kişinin ölmesinin her iki kazadan birinin kazayı yapan kişinin öldüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bu 47 kazayla ilgili oransal bilgiler veren Özuslu, dikkat çekenin ölümlü kazaların daha çok gündüz yaşanması olduğunu kaydetti.

Güncel konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis'in bir sonraki birleşimi 27 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.