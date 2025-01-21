Şimdilik serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu, işten çıkarıldığı gerekçesiyle tehdit eden Evren Aydoğdu, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Burak Can Kaplan; zanlının, 16 Ocak’ta saat 16.00 sıralarında, Mehmetçik’te kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle Fatma Çimen Tuğlu’ya, WhatsApp uygulamasından, “Bilesin ekmeğimle oynarsan hayatınla oynarım” mesajını yollayarak yazılı ölüm tehdidi suçunu işlediğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin nakdi kefalet ödemesi, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

