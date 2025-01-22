Yoğun ilgi  sevindirdi

Yeşil Hat Ticareti Haftası önceki gün Lefkoşa'da ara bölgedeki Ledra Palace’ta düzenlenen bir etkinlikle başladı.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, AB'nin desteğiyle düzenlenen Yeşil Hat Ticareti Haftası, Yeşil Hat ticaretini teşvik etmek ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren girişimcilerin Yeşil Hat ticaretine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Hafta kapsamında önceki akşam yapılan ilk etkinliğe, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumundan yoğun katılım olduğu ifade edilen açıklamada, girişimcilere Yeşil Hat ticaretinin faydalarını keşfetme ve yeni iş bağlantıları kurma konusunda fırsat sunulduğu kaydedildi.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Başkanı Jutta Pomoell-Segurola, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Endüstriyel Kalkınma, İnovasyon ve Çevre Direktörü Andreas Andreou ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’in açılış konuşmaları ile başladı. Etkinlikte ayrıca, AB One Stop Shop Hizmet Noktası web sayfasının yeni B2B eşleştirme özelliği hakkında bir sunum yapıldı ve KOBİ'lerin deneyimlerini paylaştıkları interaktif bir panel tartışması düzenlendi.

