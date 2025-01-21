Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 66 ölü!

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

SAĞLIK BAKANI: 17 YARALIMIZI TABURCU ETTİK

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklaması:

66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 51 yaralımız var, 17 yaralımızı taburcu ettik diğerlerinin tedavisi devam ediyor 1 yaralı vatandaşımızın durumu kritik. Vefat eden vatandaşlarımızın hepsine Allah’tan rahmet diliyorum

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri yapılmış bu denetimler sırasında ruhsatlar ve yangın yeterllik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut, bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Bugüne kadar da tarfımıza iletilmiş itfaiye tarafından yetersiz bir durum bulunmamaktadır. Otelin için de 2 tane yangın merdiveni var.

BAKAN YERLİKAYA: 66 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 66 can kaybının olduğunu söyleyerek "Şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ediyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza a acil şifalar diliyorum.

Yangının meydana geldiği otel 12 katlı, yangı anında 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti, AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerimiz tarafından saat 04.15’te yapıldı. Yangın söndürüldü soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toplam 156 araç ve 428 personel çalışma yaptı yapmaya devam ediyor, yangın söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden itfaiye ve su araçları katıldı.

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeni ile müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi. İçişleri Bakanlığımızca 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımızca da adli soruşturma başlatıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki gelişmeleri anbean takip ediyor.

Tekrar tarifi imkansız olan bu acımız paylaşmak istiyorum, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız hastanelerimizde, sağlık bakanımız az önce oradan geldi ben müsadenizle sağlık bakanımıza sözü bırakmak istiyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025, 14:26