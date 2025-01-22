Büyük başarı

Merit Otelleri, düzenlediği turnuvalarla KKTC ekonomisi ve tanıtımına büyük katkı vermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük turnuvası olan Avrupa Poker Turnuvası için KKTC’ye 11 bin turist gelirken, Merit otellerinde düzelenen diğer turnuvalarla birlikte ülkemizi 20 bin turist ziyaret etti.

Merit Royal Diamond Hotel’de bu yıl ikincisi yapılan Avrupa Poker Turnuvası’nda 76 ülkeden 6 bin turist ülkemize geldi. Aynı turnuva için geçtiğimiz yıl da 5 bin turist gelmişti.

İki yılda Merit Royal Diamond Hotel’’in ev sahipliği yaptığı Avrupa Poker Turnuvası için toplamda 11 bin turist ülkemizi ziyaret etti.

Avrupa Poker Turnuvası’nın bu yıl yapılacak üçüncüsünde ise KKTC’ye gelen turist sayısının daha da artması hedeflenmektedir.

Diğer turnuvalar için 9 bin oyuncu geldi

Merit Otellerinde Avrupa Poker Turnuvası dışında dünya ölçeğinde başka turnuvalar da düzenlendi.

Bu turnuvalara da çok sayıda ülkeden yaklaşık 9 bin kişi katıldı.

Western Turnuvası’nda 60 ülkeden, Backgammon Turnuvası için 25 ülkeden, MPP Turnuvası için 75 ülkeden oyuncular KKTC’ye geldi. Yine aynı yıl düzenlenen, Dolce Vita Turnuvası için 24, Cash Game Festival için 40 ülke, Pokerstar için 75 ülkeden, GATSBY Turnuvası için ise 59 ülkeden toplam 9 bin civarında oyuncu KKTC’yi ziyaret etti.

