Stratejik bir plan

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma" projesi kapsamında oluşturulan stratejik plan, basına tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre; Lomi'de yer alan etkinlikte açılış konuşmasını KTTO-KGK Başkanı Eda Kervanlı yaptı. Kervanlı, projenin, temel amacının, kadınların ekonomik katılımını ve ortaklığını teşvik ederek Kıbrıs genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen çok paydaşlı bir koalisyon oluşturmak olduğunu belirtti.

Daha sonra yapılan sunumda, "Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma" projesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projenin temel amacı, kadınların ekonomik katılımını ve ortaklığını teşvik ederek Kıbrıs genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemektir. Proje, 2026 yılına kadar kadın girişimciliğini %13,1’den %15’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise %34,9’dan %38’e yükseltmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen çok paydaşlı bir koalisyon oluşturmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sunumda ayrıca, projenin önemli bileşenlerinden birinin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) koordinasyonunu ve stratejik uyumunu güçlendirmek olduğunu vurgulanarak, bu kapsamda 25 Ekim 2024’te, bazı STK’ların bir araya gelerek imzaladığı ortak mutabakat metniyle Kadın Ekonomik Ortaklık Platformu’nun (KEOP), resmen kurulduğuna yer verildi.

Mutabakata kimler imza koydu?

Ortak mutabakat metnine imza koyan STK’lar:

“KTTO-Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK), Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), İş Kadınları Derneği (İKD), Cyprus Entrepreneurship Station (CES), Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop), Tatlısu Kadın Kooperatifi (TAT-KA Koop)”

Sunumda, KTTO-KGK’nın, kadınların büyüme ve iş birliğini teşvik ettiği, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik ortam yaratmayı amaçladığı açıklandı.

