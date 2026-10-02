İspanya’da kongreye katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, İspanya’nın Valensiya kentinde düzenlenen Eurochambres Kongresi’ne katılarak Avrupa’daki ticaret ve sanayi odalarının temsilcileriyle iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre; 28-29 Eylül tarihlerinde “İş Birliği ve Büyüme” temasıyla gerçekleştirilen kongrede KTTO’yu Başkan Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Brüksel Temsilcisi Lale Şener temsil etti.

Kongrede Avrupa iş dünyasının karşı karşıya olduğu ekonomik gelişmeler ile ticaret ve sanayi odalarının işletmelere sunduğu desteğin değişen rolü ele alındı. Oturumlarda jeopolitik gelişmelerin iş dünyasına etkisi, Avrupa Tek Pazarı aracılığıyla rekabetçiliğin güçlendirilmesi, yapay zeka ve Avrupa sanayisinin rekabet gücü değerlendirildi.

Tematik oturum ve çalıştaylarda ise uluslararası ticaret, yetenek ve eğitim konularının yanı sıra işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüme uyumu, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi, değişen beceri ihtiyaçları ve odaların bu alanlarda sağlayabileceği destekler görüşüldü. Ayrıca iş modellerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

KTTO heyeti kongre süresince Eurochambres Başkanı Vladimír Dlouhý ile Avrupa’daki oda temsilcileri ve uzmanlarla temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Avrupa’daki odaların deneyimlerinden KTTO çalışmalarında yararlanılması ve odalar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olanaklar değerlendirildi.

Kongre, düzenlenen gala gecesiyle tamamlandı.