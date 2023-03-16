İstihdam oranı yüzde 46

İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2022 Hanehalkı İşgücü Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Ankete göre; KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak açıklanırken, istihdam oranı yüzde 46 oldu. Bu yüzde 46’lık oranın yüzde 25’ini kamu oluşturdu. Kamuda 35 bin 462 kişinin çalıştığı belirtilirken, KKTC genelinde toplam işsiz sayısının 9 bin 340 kişi olduğu açıklandı.

Verilere göre işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 5,1 kadınlarda ise yüzde 8,6 olarak hesapladı.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 9,7 ile Lefke’de, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Lefkoşa’da kaydedildi. Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplandı.

En yüksek İskele en düşük Lefke

İstihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 46 olarak hesaplanırken, istihdam oranı yüzde 51,4 ile en yüksek İskele’de, yüzde 37,3 ile en düşük Lefke’de gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 1,6’sının (2 bin 176 kişi) Güney Kıbrıs’ta çalıştığı bildirildi. Ankete göre 2022’de istihdam edilenlerin, yüzde 34,1’ini (47 bin 231 kişi) kadınlar oluştururken, istihdam edilen kadınların yüzde 89,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor. Kadınların yüzde 87,6’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 10,0’ı kendi hesabına ve işveren ve yüzde 2,4’ünün ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. 2022’de istihdam edilenlerin yüzde 65,9’unu (91 bin 378 kişi) erkekler oluştururken, istihdam edilen erkeklerin yüzde 71,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor. Erkeklerin yüzde 82,3’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 17,0’ı kendi hesabına ve işveren, yüzde 0,7’si ise ücretsiz aile işçisi olarak görev yapıyor.

Kamu istihdamının payı yüzde 25,6

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 35 bin 462 kişi olarak belirlenirken, toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 25,6 olarak hesaplandı.

En düşük istihdam tarımda

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,2 sanayi sektörünün payı yüzde 8,4 inşaat sektörünün payı yüzde 9,9 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 77,5 olduğu görülüyor. KKTC genelinde 5 bin 797 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken, bunların yüzde 18,4’ünü (1064 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturuyor.