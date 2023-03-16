Önemli adım

KTMMOB heyeti, yapı denetimi ve güvenliği, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı konularında belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile KTMMOB bir toplantı düzenleyerek, birçok konuda ortak iş birliğini görüştü.

Toplantıda, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ile heyeti, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve belediye yetkilileri ile görüştü.

Toplantıda, “belediye ile KTMMOB’nin bundan sonraki süreçte gerek çağdaş standartlarla depreme dayanıklı binaların yapımı ve denetimi konusunda neler yapılabileceği üzerinde durularak, imar planı konusunda fikir alışverişi yapılacağı” ifade edildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır, “Bina Denetim Sistemi Bina Ruhsatı alındıktan sonra Belediye Sorumluları, Projenin 4 müellifinin (Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi) denetiminde oluşturulacak, Müteahhit/Taşeron, Şantiye Şefi, Yetkilendirilmiş Harita Mühendisi, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının sorumluluğunda işe başlama belgesi imzalanarak resmi inşaata başlanacağını” belirtti.

“Tüm aşamaların kontrolü yapılmalı”

Adanır, İlgili 4 proje müellifinin (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası) denetiminde oluşturacak dijital ataşman defteri ile beraber tüm aşamalarda kontrolün yapılmasıyla çağdaş ve güvenli binaların yapılmasının sağlanacağını kaydetti.

Belediyelere bu konuda büyük görev düştüğünü de kaydeden Tunç Adanır, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu kararı en erken zamanda hayat geçirecek olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da, mevcut binaların depremle ilgili kontrolleri için binaların inşaat mühendisi müellifleri tarafından durum değerlendirme formunun doldurularak İnşaat Mühendisleri Odası’na başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. İnşaat mühendisliği müellifliği boşta ise KTMMOB’ne bilirkişi atanması için başvuruda bulunulması gerektiği aktardı. Durum değerlendirme formundan çıkan sonuçlara göre binalarla ilgili daha ileri tetkiklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili verilere ulaşılacağını ve raporlamanın bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel veriler ışığında oluşturulacağının bilgisini verdi.

KTMMOB heyeti Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti

Öte yandan KTMMOB Gazimağusa Belediyesini de ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya KTMMOB’den Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası’ndan Genel Sekreter Simzer Kaya ve Batuhan Bayramoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü Mustafa Özmert ve Makine Mühendisleri Odası teknik personeli Hasan Karaoğlu ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ile belediye yöneticileri katıldı.

Ziyarette KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır,Yasa Tasarısı sürecini Başkan Uluçay ile paylaştı.

Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin görüşüldüğü ziyarette, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje müelliflerinin nasıl daha aktif olacağı hususu da konuşuldu.

Ziyaret kapsamında ileriki süreçte riskli olan binalar ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin iş birliği konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 10:20