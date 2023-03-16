‘Gözümüz bu davada’

Türkiye’de deprem bölgesini ziyaret eden Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da Gazimağusa TMK voleybol takımı öğrencilerinin de hayatını kaybettiği İsias Otel enkazına siyah çelenk bıraktı. Üstel, deprem bölgesine ziyaretini Adıyaman’da tamamladı.

İsias Otel enkazına Kıbrıs Türk halkı adına siyah çelenk bırakan Başbakan Üstel, daha sonra valilik binasına geçerek Adıyaman Valisi ve Adıyaman Başsavcısı ile görüştü. Yürütülen ceza soruşturması hakkında detaylı bilgiler alan Başbakan Üstel daha sonra kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adıyaman depremden en çok etkilenen illerden biri. Büyük acılar yaşadınız. Biz de yaşadık. Ortak Acılarımızı paylaşmak için buradayız. Adıyaman’da Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de çok büyük acılar yaşadık. Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta ‘Acıyaman’a dönüşmüştür. Buradaki İsias Otel’de yaşadığımız kayıplar, Şampiyon Meleklerimizi kaybetmemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir asırdır yaşadığı en büyük acılardan biridir. O yüzden burada yürütülen ceza soruşturmaları bizler için son derece önemlidir. Adıyaman Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile kendilerine iletilen tüm talepleri hiç zaman kaybetmeden işleme koymuş ve ceza soruşturmalarını başlatmıştır. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum; Biz Türk yargısına güveniyoruz. Davayı yakından takip ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının, meclisinin ve hükümetimizin gözü kulağı bu davanın üzerindedir. Bir başbakan olarak değil, bir baba olarak, bu evlatların sorumluluğunu ve acısını yüreğinde hisseden bir insan olarak bu davanın şahsen takipçisiyim. Kıbrıs’ta evlatlarını yitiren ailelerimiz de, halkımız da bu davanın takipçisidirler. Yaşananlar yeniden yaşanmasın, bu acıları yaşatanlar başkalarına da aynı acıyı yaşatmasın diyorsak, suçlular hak ettikleri cezayı çekmelidir. İnanıyorum ki, adil bir yargılama sonucunda, suçlular hak ettikleri ibretlik cezaları mutlaka alacaklardır.”

Şampiyon Melekler Köyü ziyaret edildi

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet Adıyaman’a gitmeden önce AFAD İskenderun İlçe Afet Yönetim Merkezini, Şampiyon Melekler Köyünün yapılacağı konteyner bölgesini, Hatay'daki konteyner kenti ziyaret etti. Ziyarette TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Başbakan Üstel'e eşlik etti. Şampiyon Melekler Köyünün yapılacağı konteyner bölgesinde inceleme yapan Üstel, yaptığı açıklama “Gönlümüz, aklımız, kalbimiz Anavatan Türkiye ile birlikte” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde acıların paylaşılabilmesi için tek yumruk haline gelindiğini ve seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Dönmez KKTC halkına teşekkür etti

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez de konuşmasında, depremde dost ülkelerin de kendileriyle birlikte acıları paylaştığını dile getirerek, KKTC heyetlerinin yaptığı insani yardımların önemine vurgu yaparak teşekkür etti. Dönmez, “Binlerce insanımızı kaybettik üzüntümüz sonsuzdur. KKTC’den genç yavrularımız da hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Şampiyon Melekler Köyü’nün Rauf Denktaş Parkının yanında bulunan fuar alanına kurulacağını dile getiren Dönmez, esnaf ve iş insanlarının destekleriyle imal edilen konteynerlerle Türk halkına barınma imkanı sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Çağıner: Onur duyduk

Kıbrıs Türk Dayanışma Platform kurucu üyesi Dimağ Çağıner de konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 6 Şubat tarihiden sonra Türkiye’de yaşanan acıları birebir hissettiğini kaydetti. Çağıner, depremden sonra meydana gelen barınma sorununa bir nebze olsun destek vermek amacıyla prefabrik konteyner yapımı için bir platform kurduklarını belirtti. Başbakanın desteği, bağışlar ve esnafın da el emeği ile bin konut sözü verdiklerini dile getiren Çağıner, peyder pey konteynerleri gönderdiklerini kaydetti. Konteynerlerin ilk kısmının yerleştirilmiş olmasını görmenin onur verici olduğunu dile getiren Çağıner, Kıbrıs Türkünün kendi imkanlarıyla bu yardımı yapmasının kendilerine onur verdiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu dile getiren Çağıner, Kıbrıs Türkü’nün de Türkiye’nin zor günlerinde yanında olacağını söyledi.

Sağlık çadırlarını ziyaret

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet bölgeye kurulan sağlık çadırlarını (sahra hastanesi) gezerek yatan hastalar ile tek tek ilgilendi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 10:32