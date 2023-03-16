Nabız yokladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına desteğini yineledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşen DiCarlo, görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüştüklerini belirterek “Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim” dedi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 10.00’da başlayan ve bir saat süren DiCarlo-Hristodulidis görüşmesine Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart, DiCarlo’yla birlikte New York’tan gelen iki BM yetkilisi ve BM’nin Ada’daki İyi Niyet Misyonu yetkilileri katıldı. Rum tarafından ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna ve Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos hazır bulundu.

Tatar-DiCarlo görüşmesi bir saat sürdü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla görüşmesi tamamlandı.

Bir saat kadar süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Di Carlo, Cumhurbaşkanı Tatar ile teknik komitelerin birçok konuda çalışması ve güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını söyledi.

DiCarlo, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesini “İyi bir görüşme gerçekleştirdik” diye değerlendirdi.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için duyduğu derin ve samimi üzüntülerini Tatar’a ilettiğini bildiren DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını da Tatar’a ilettiğini ifade etti.

DiCarlo, Stewart ile birlikte sergi açtı

DiCarlo, BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile birlikte, dün ara bölgede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Yıllar boyunca, Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kadınların önemli rolüne dikkat çeken sergide, belli dönemlerde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış 10 kadına da yer verildi.

Sergiye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış olan bazı kadınlar, Rum lider Nikos Hristodulidis’in eşi Philippa Karsera Hristodulidis ile bazı sivil toplum örgüt temsilcileri de katıldı.

Sergiyi gezmesinin ardından BMGS Yardımcısı DiCarlo, kadınların barış süreçlerine katılımının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

