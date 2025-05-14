Alsancak’ta meydana gelen olayda kendisiyle yaşamak istemeyen eşi R.K. (48) ve kızı S.K.’yi (27) bıçakla kovalayan, üstelik öldürmekle tehdit eden 68 yaşındaki İranlı Behrouz Shahabi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılırken, zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis; olayın 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Alsancak’ta Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis; zanlının kendisiyle yaşamak istemeyen eşini ve karısını bıçakla apartmanın içerisinde kovaladığını, bu esnada “sizi öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis; zanlının apartmandan dışarıya çıkan eşi ve kızına, ikametgahının penceresinden her yerden duyulabilecek şekilde hakaret içerikli sözler söylediğini de aktardı. Polis memuru; şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis; zanlının eşi ve kızı tarafından kendilerine teslim edilen video ve fotoğraflarda zanlının elinde bıçak olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis; ayrıca çevre güvenlik kamerası görüntülerinde de zanlının bıçakla görüldüğünü söyledi. Olayın ardından tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; gerekli araştırmaların yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis; zanlının ileride “şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma, itale-i lisan” suçlarından yargılanabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

