200 dolar alacaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında 2 kilo 170 gram uyuşturucuyla yakalanan Sierra Leone vatandaşı 23 yaşındaki Samuel Joseph Mansaray dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının uyuşturucuyu 11 Mayıs’ta başka şahıslara teslim etmek üzere aldığı açıklandı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı ise 200 dolar karşılığında kuryelik yaptığını itiraf ederek, “Annem hasta, parayı ona gönderecektim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 12 Mayıs 2025 tarihinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında; zanlının Küçük Kaymaklı’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan araçta tespit edildiğini söyledi. Polis; ekipleri gören zanlının koşarak kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak yakalandığını belirtti.

Polis; araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda koli bandına sarılı 18 ayrı şeffaf poşetlerde 500 gram, arka koltuğunda poşetlere sarılı 280 gram, yine ayrı bir pakette 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının Girne‘deki ikametgahında yapılan aramada ise 28 ayrı folyo paketine sarılı 40 gram ağırlığında uyuşturucu ve koli bandının emare alındığını belirtti.

Polis; ikametgahın yatak odasında şeffaf poşetlerde 10 gram ve bir kilo ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin emare alındığını aktardı.

Polise itiraflarda bulundu

Polis; zanlının 11 Mayıs 2025 tarihinde aranan bir şahısla telefonla irtibat kurup, yine başka bir şahıstan uyuşturucuları teslim aldığını anlattığını açıkladı.

Polis; zanlının telefonda irtibat kurduğu şahsın yönlendirmesiyle söylenilen kişilere uyuşturucuyu teslim edeceğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis; iki kişinin arandığını, zanlının cep telefonunun incelenmesi gerektiğini ayrıca; statüsünün araştırılacağını söyleyerek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Annem hasta, ona yardım etmek için yaptım. Bu iş karşılığında 200 dolar alıp anneme gönderecektim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.