‘İstikrarlı duruşumuz sürecek’

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa ile İskele’de partililer ve halkla bayramlaştı.

Üstel, “Partimizden, halkımızdan aldığımız güçle, istikrar ve kararlılıkla yolumuza ve halkımızın alım gücünü korumak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazimağusa daha sonra da İskele İlçe Binasında yer alan bayramlaşmada, Ünal Üstel'e eşi Zerrin Üstel, UBP Genel S

ekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve milletvekilleri eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bayramlaşmaya katılan ve kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

UBP’nin birlik ve bütünlüğünün, gönül birliğinin her etkinlikte ortaya konulmasının, kendilerine güç kattığını vurgulayan Üstel, yakaladıkları istikrarı sürdüreceklerini söyledi.

Et ithali kararımız takdir edildi

Gerek bölgesel ziyaretlerde, gerekse de sosyal medyada, hemen her kesimin ithal et kararını takdir ettiklerini söylemesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Üstel, şöyle konuştu:

“Yerel yönetim reformunda olduğu gibi ithal et kararıyla da daha uygulamaya girmeden pek çok eleştiri gelmişti. Biz kararlı durduk reformu gerçekleştirdik. Şimdi halkımızın alım gücünü ayakta tutmak için ithal et kararını aldık. Sonuçta, halkımız kaliteli ve daha ucuz et imkanına erişmiş oldu. Herkesin memnuniyetini görüyoruz. Partimizden, halkımızdan aldığımız güçle, istikrar ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü korumak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”

Şehitleri rahmetle andı

Üstel, bayram ziyaretleri kapsamında, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni de ziyaret etti.

Ziyarette Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, ziyarette, gazilerin bayramını kutlarken, şehitleri de rahmetle andı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılını görkemli törenler ve etkinlikle kutlamaya hazırlandıklarını belirten Üstel, “Geçmişimizi unutmayacak, şehitlerimize, gazilerimize vefayı asla unutmayacağız. KKTC devleti, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanarak kurulmuştur. Bizler devletimizi yaşatmaya, dünya ile kucaklaşmasını sağlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkanı Nusrettin Yuca ise Başbakan Ünal Üstel'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Yuca, "Gazilerimiz, bu vatan için canlarını ortaya koymuş ve büyük fedakarlıklarda bulunmuş kahramanlardır. Onlara göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.