Güzel ülkemize yakışmıyor

Serdar SERDERAN- Abdullah SUİÇMEZ

Kurban Bayramının ikinci gününde Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında yine aşırı bir yoğunluk yaşandı. Güneyden gelenlerden daha çok kuzeyden gidenlerin sayısındaki artış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Muhaceret görevlilerinin yoğun çalışmasına rağmen, sınır kapısından geçme süresi bir saatin üzerine çıktı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar 40 derece güneş altında beklemenin artık bir işkenceye dönüştüğünü belirterek, yeni sınır kapılarının açılması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Güneye geçişlerde artış var

Vatandaşlar “Neden güneye geçiyorsunuz?” sorusunu yanıtlarken, büyük bir çoğunluğu “klimalı, rahat ortamda, daha düşük fiyatlarla alış-veriş yapmak” şeklinde değerlendirdi.

Bazı vatandaşlar ise Larnaka ve Limasol’daki plajlara gideceğini söyledi.

Alış-verişlerde kuzu eti ve dana kıymasından söz edenlerin sayısındaki artış da dikkat çekiyor.

Kuzu etinin güneyde 400 lira, dana kıymasının da 300 lira olduğunu belirten vatandaşlar “kuzeyde 2 kilo alacağımıza güneyde 3 kilodan fazla alabiliyoruz” dedi.

Bazı vatandaşlar, kuzeyde sürekli zam anlayışının devam etmesi nedeniyle birçok üründe fiyatların güneyin üzerine çıktığını ve bu yüzden halkın Rum çarşısına akın ettiğini söyledi.

Girne Limanında işkence

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan, ancak bayram nedeniyle Türkiye’deki ailelerini görmeye gidenler de

dün Girne Turizm Limanında adete işkence yaşadı.

Aşırı sıcak havada salonu dolduran yolcular itişe kalkışa muhaceret ve bilet kontrolü yapmaya çalıştı.

Yetkililerin bu duruma müdahale etmesini isteyen yolcular “Kıbrıs eskisi gibi değil. Burası çağdışı görüntülerle değer kaybediyor” dedi.

Ne dediler…?

Sami Genç

“Saatlerce güneye geçmek için bekliyoruz. Bu sıcaklarda aracın içinde kliması da yetmiyor. Güneye geçmek artık işkenceye dönüştü, lütfen birileri artık bir şey yapsın.”

Fazıl Genç

“Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkarken, trafikte beklemek büyük bir işkenceye dönüyor. Sınır kapılarındaki trafik çıkmazının artık çözüme kavuşturulması gerekiyor.”

Ali Ulucan

“Durduğumuz yerde bekliyoruz ve çoğu araç güneye geçmekten vazgeçti. Bu sıcaklıkta araçların içinde beklemek çağ dışı.”

Cansu Kırmızı

“45 dakika trafikte kaldık, klimalar artık yetmiyor. Acilen yeni kapılar açılmalıdır. Eziyet çekiyoruz resmen ve bu bekleyiş insanları zora sokuyor artık.”

Güney Esen

“Neredeyse 45 derece sıcaklığın altında yaklaşık bir saattir bekledik. Yeni kapıların bir an önce açılması artık hayati önem taşımaktadır.”

Ali Yener

“Araç kuyruğunda bir saat bekledik, hem zaman hem yakıt kaybı. Çile çekiyoruz ama yetkililer bu olaya el atmadı ve her gün sorunu yaşıyoruz.”

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