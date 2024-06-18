Toprağa gömülüyor 

Güney Kıbrıs’ta inşaat, yıkım ve kazılardan ortaya çıkan atıkların yüzde 85’inin çevreye atıldığı ifade edildi.

Alithia gazetesi “Çevre Kirliliği Şampiyonu” başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs’ta dereler, akarsular, dağ yamaçları, natura alanları ve ormanlık alanların kontrolsüz atık bırakılmasına maruz kaldığını yazdı.

Sürekli olarak yeni ve kaçak çöplükler meydana getirildiğini ve bunların potansiyel yangın odaklarını artırdığını kaydeden gazete, Rum kesiminin Avrupa mevzuatı temelindeki geri dönüşüm oranına da yaklaşmadığını ve bunun büyük bir başarısızlık olduğunu belirtti.

Yapılan bir araştırmanın kontrol eksikliği ve caydırıcı cezalar olmaması yüzünden ilgili yasanın uygulanmasındaki eksikliği gözler önüne serdiğini de kaydeden gazete, atıkların yalnızca yüzde 15,44’ünün işlenmesi için ilgili ünitelere gittiğini belirtti.

Haberde inşaat faaliyetlerinden ortaya çıkan molozların yüzde 84,56’sının ya toprağa gömüldüğü ya da yasa dışı bir şekilde çevreye atıldığı da ifade edildi.