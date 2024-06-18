Gündem yaratıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili “Amalthia” inisiyatifini örnek göstererek, Ukrayna tahılının kesintisiz taşınmasına katkıda bulunmakiçin deniz ticaret filosunu seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Politis gazetesine göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin talebi üzerine İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna’ya Barış Konferansı’na katılan Hristodulidis, bu çerçevede Zelenski ile yüz yüze görüştü.

Hristodulidis konferansta yaptığı konuşmada, bu dönemde en kritik insani konulardan birinin de gıda güvenliği olduğunu söyledi. Rusya’nın eylemlerinin dünya çapında milyonlarca insanın gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirten Hristodulidis, Ukrayna’nın, tahılını ihraç edebilmesi için denizcilik kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Rum yönetiminin, “Amalthia” adını verdiği, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması inisiyatifini örnek gösteren Hristodulidis, Ukrayna tahılının kesintisiz taşınması çabasına katkı koymak için ülkesinin ticaret filosunu seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.

Hristodulidis konferans çerçevesinde, Zelenski ile baş başa görüşme yaptı ve Rum yönetiminin Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına desteğini beyan etti. Zelenski de Rum yönetiminin ilkelere dayalı tutumuna teşekkür etti.

Alithia haberi, “Ukrayna’ya Barış İçin Uluslararası Konferans… Başkan Ukrayna’nın Egemenliğine Destek Beyan Etti” başlığıyla aktarırken Haravgi haberi “Başkan Zelenski’ye Ukrayna’nın Egemenliğine Desteğini İfade Etti” başlığı altında özetledi.