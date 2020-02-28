İsyan ediyor

Ömer KADİROĞLU

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüzünden KKTC turizminin de etkileneceği yönündeki uyarılar artarak devam ederken, tarihi değerlerimize sahip çıkılmamasının yarattığı olumsuzluklar görmezden geliniyor.

Ülkemizin en gözde turizm merkezi olan Girne’deki tarihi Antik Liman yıllardan beri bakım ve onarım görmeyerek kendi kaderine terk edildi. Bölgeye giden yabancılar, yıkılmaya yüz tutmuş binaları ve çöken yürüyüş yollarını gördükçe KKTC yetkililerini sert sözlerle eleştiriyor.

Diyalog muhabirinin dün bölgede sohbet ettiği yabancı turistler, tarih kitaplarından etkilenerek Girne Antik Limanı’nı ziyarete geldiklerini; ancak gördükleri manzara karşısında çok üzüldüklerini söyledi.

Limanın mizacı bozuldu

Turizmin başkenti Girne’nin en çok uğrak yerlerinden biri olan Antik Liman kaderine terk edildi.

Girne Antik Limanı’ndaki mendirek halen onarılmadı. 2016 yılında yaşanan fırtına sonrası yıkılan mendirek ile ilgili tadilatın yarım bırakılması bölgeyi ziyaret edenler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Limandaki çöpler de çevrenin mizacını bozarken, deniz içerine atılan atıklar hem kirliliğe hem de kötü bir görüntüye neden oluyor.

Ayrıca bölgede yeterli denetim olmamasından dolayı alkol tüketiminin de yapıldığı mendirek üzerinde hemen her noktaya gelişigüzel atılmış şişeler görülüyor.

Bazı binalar yıkılmamak için direniyor

Ayrıca turistlerin ve vatandaşların deniz kenarında yemek yemek ve içeceklerini yudumlamak istemeleri halinde onları bir başka tehlike daha bekliyor.

Bazı işletme sahipleri binalarında ciddi bir restorasyona giderken, bazı yapılar çökme noktasına geldi. Restoran ve kafelerin bulunduğu noktadaki yıpranmış binalar, restore edilmediği için her an çökme tehlikesi barındırıyor.

Öte yandan bazı butik otel, pansiyon ve işletmelerin balkon ve pencere demirlerinin paslandığı da dikkat çekerken, asbest taşıyan bu yapılar sağlık için de risk oluşturuyor.

Elektrik kabloları ve zarar gören projektör lambaları da tamir beklerken, gerek yerli halk, gerek yabancı turistler, gerekse bölge esnafı limana sahip çıkılmasını ve elde geçirilmesini bekliyor.