Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 13’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 13’üncü hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 13’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Fatma Efeoğulları/Gönyeli
2)Ayten İren/Alsancak
3) Savaş Ünverdi/LEFKOŞA
4)Yeter Özdayı/Boğazköy
5)Umut Öğünçer/Sütlüce
Fanlı soba:
1)Rüyam Nalbant/Yeni Erenköy
2) Hasan Ünalyol/Kaymaklı
3) Özge Değirmenci/Lefkoşa
4)Halil Kaptan/Sütlüce
5)Şengül Güvercin/Serdarlı
Ütü:
1)Orhan Sırdar/Göçmenköy
2) Hasan Sevilir/Geçitkale
3)Nuray Halis/Lefkoşa
4)Şakide Hacımustafa/Geçitkale
5)İlkay Altınar/Yedidalga
Tost makinesi:
1)Rabia Günsay/Küçük Kaymaklı
2)Ahmet İnanıroğlu/Meriç
3)Şerife Kaplan/Akıncılar
4)Mehmet Kuni/Gemikonağı
5) Resmiye Sarıkaya/ Yenierenköy