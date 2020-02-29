Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 13’üncü hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 13’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 13’üncü  hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 13’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:
1)Fatma Efeoğulları/Gönyeli
2)Ayten İren/Alsancak 
3) Savaş Ünverdi/LEFKOŞA
4)Yeter Özdayı/Boğazköy
5)Umut Öğünçer/Sütlüce

Fanlı soba: 
1)Rüyam Nalbant/Yeni Erenköy
2) Hasan Ünalyol/Kaymaklı
3) Özge Değirmenci/Lefkoşa
4)Halil Kaptan/Sütlüce
5)Şengül Güvercin/Serdarlı

Ütü:
1)Orhan Sırdar/Göçmenköy
2) Hasan Sevilir/Geçitkale
3)Nuray Halis/Lefkoşa
4)Şakide Hacımustafa/Geçitkale
5)İlkay Altınar/Yedidalga

Tost makinesi:
1)Rabia Günsay/Küçük Kaymaklı
2)Ahmet İnanıroğlu/Meriç
3)Şerife Kaplan/Akıncılar
4)Mehmet Kuni/Gemikonağı
5) Resmiye Sarıkaya/ Yenierenköy

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2020, 12:17
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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