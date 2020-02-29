Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 13’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 13’üncü hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 13’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Fatma Efeoğulları/Gönyeli

2)Ayten İren/Alsancak

3) Savaş Ünverdi/LEFKOŞA

4)Yeter Özdayı/Boğazköy

5)Umut Öğünçer/Sütlüce



Fanlı soba:

1)Rüyam Nalbant/Yeni Erenköy

2) Hasan Ünalyol/Kaymaklı

3) Özge Değirmenci/Lefkoşa

4)Halil Kaptan/Sütlüce

5)Şengül Güvercin/Serdarlı



Ütü:

1)Orhan Sırdar/Göçmenköy

2) Hasan Sevilir/Geçitkale

3)Nuray Halis/Lefkoşa

4)Şakide Hacımustafa/Geçitkale

5)İlkay Altınar/Yedidalga



Tost makinesi:

1)Rabia Günsay/Küçük Kaymaklı

2)Ahmet İnanıroğlu/Meriç

3)Şerife Kaplan/Akıncılar

4)Mehmet Kuni/Gemikonağı

5) Resmiye Sarıkaya/ Yenierenköy

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2020, 12:17