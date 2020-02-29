Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi açıldı

Özbekistan sanatçıları, Gagavuzya sanatçıları ve Kazakistan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekistan sanatçıları Tulkin Zakirov, Baktihyar Makhkamov, Khusan Aminov ile Zafar Zufarov tarafından hazırlanan 20 eser, Gagavuzya sanatçıları Foidor Duoglo, Nina Peeva ve Piotr Fazli tarafından hazırlanan 20 eser ve ve Kazakistan sanatçıları Akan Oimautov, Bulat Mekebaev ile Yevgeniy Silabospitskiy tarafından hazırlanan 15 eser ile toplam 55 eserden oluşan üç ayrı karma sergi UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner tarafından açıldı.

Sergiler, 6 Mart’a kadar hafta içi 08.00 - 16.00 saatleri arasında YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2020, 12:17