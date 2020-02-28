Tarifsiz acı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik köyü sakinlerinden Kemal ve Havva Zorali, çiftinin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki oğulları Berke Zorali, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ikinci kez by-pass ameliyatı geçiren ve kırk günden beri yoğun bakımda tedavi gören Berke Zorali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Berke Zorali’nin ölüm haberi sevenlerini ve Mehmetçik köyünü yasa boğdu. Aile yakınlarından edinilen bilgide küçük Berke’nin cenazesinin bu sabah adaya getirileceği ve Mehmetçik köy mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

İki kez ameliyat olmuştu

Berke’nin eski sağlığına kavuşması için kısa süre önce yardım kampanyası başlatılmıştı. Ailesinin tek istediği onun hayata daha sağlıklı bir kalple tutunabilmesiydi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde uzun süredir tedavi gören küçük Berke’nin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olduğu 7 yılda iki kez by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilmişti.