Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından yirminci haftanın antrenörü seçilen Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, haftanın futbolcusu seçilen Gönyeli futbolcusu Kemal Bağbal, haftanın genç yeteneği seçilen Çetinkaya U-21 futbolcusu Batuhan Calban ve haftanın hakemi seçilen Serhan Şimşek ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Batuhan Calban’a ödülünü İbrahim Tenekeci verdi

Çetinkaya’nın genç savunmacısı Batuhan, Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında sergilediği performansla ön plana çıkan isim oldu. Genç oyuncuya ödülünü İpekay kanal yöneticisi İbrahim Tenekeci verdi.

Ahmet Dedekorkut ödülünü Mehmet Paşa’dan aldı

Takımını zorluk derecesi yüksek Merit Alsancak Yeşilova maçına iyi hazırlayıp motive eden tecrübeli çalıştırıcı alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu. Başarılı teknik direktör ödülünü İpekay Satış Müdürü Mehmet Paşa’dan aldı.

Serhan Şimşek’e ödülünü Mehmet Paşa verdi

Binatlı – Lefke maçında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Serhan Şimşek, yirminci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Şimşek’e ödülünü İpekay Satış Müdürü Mehmet Paşa verdi.

Kemal Bağbal ödülünü İbrahim Tenekeci’den aldı

Cihangir deplasmanında farklı galip gelen Gönyeli’de kaleci Kemal Bağbal yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu. Başarılı kaleciye ödülünü İpekay kanal yöneticisi İbrahim Tenekeci verdi.