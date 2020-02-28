Duruşması ileride 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Başhekim olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı iddia edilen

Dr. Nil Ergün dün mahkemeye çıkarıldı.

Görevli olduğu 2019 yılı Şubat ile Eylül ayları arasında Güney Kıbrıs’ta olduğu günlerde kendisini hastanede ek mesai de gösterip gibi sahte belge düzenleyerek, Bin 578 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ileri sürülen Dr. Nil Ergün tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Abdulkadir Dildir, zanlının, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, başhekim olarak görev yaptığı 2019 yılı Şubat ve Eylül ayları arasında, Güney Kıbrıs’ta bulunduğu günlerde kendisini ek mesaide gösterdiğini söyledi.

Polis, zanlının Şubat, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında fazla mesai beyannemelerini sahteleyerek tedavüle sürdüğünü ve Bin 578 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Teminatla serbest

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Dildir, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakit teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.