NALBANTOĞLU HASTANESİ’NDE YANGIN

Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı yangında hastalar özel hastanelere tahliye edilirken, yangın da kontrol altına alındı.. Bu arada özel hastanelere sevk edilen hastalardan biri olan 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu hayatını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde SAAT 6,45 civarında yangın çıktı.

Bir yandan İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışırken, öte yanda özellikle yoğun bakım servisindeki hastaların tahliyesi için uğraş verildi

Tahliye edilen hastalar ilk etapta bekletildi, ardından ambulanslarla özel hastanelere sevkler gerçekleştirildi.



74 YAŞINDAKİ ASIM UYGUROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada üzücü bir haber geldi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım bölümünde tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu tahliye edildiği Yakın Doğu Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan hastane kaynakları yangının oksijen tüpü patlaması yüzünden çıktığı bildirilirken, bu konuda yapılacak olan araştırmalar sonucunda açıklama yapılacağı kaydedildi.

Hastanede yangın çıktığı haberinin duyulması üzerine hasta yakınları hastaneye akın etti.

Bu durum çalışma yaparken ekipler için büyük bir sıkıntı yaşattı. Bir ara acil serviste vatandaşlar ile güvenlik görevklileri arasında itiş kakış yaşandı

Yangının çıktığı binanın acil servis binasının yanında olması başka sorunlar da yaşattı . İtfaiye araçlarının yola park edip yangına müdahale etmesi sırasında bu kez hastaneye ulaşan ambulanslar acil servisin kapısına ulaşamadı



KRİZ YÖNETİMİNDEKİ ZAFİYET DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra müdahale edildi ve yol açıldı.. Ancak vatandaşların bir kordon arkasına alınmaması sıkıntı doğurdu, yöneticielrin bu noktada zaafiyeti dikkat çekti. Bir çok meraklı yurttaş cep telefonlarıyla yangını görüntüleME gayretindeydi. Bu durum sedyelerle hastaları ambulanslara götürmeye çalışan hastane çalışanları açısından sıkıntılar doğurdu

Tüm vatandaşların yanın yerinin yanı başında olması da ayrıca eleştiri konusu oldu… her hangi bir tedbir alınmaması tepki çekti



YANGIN SONRASI DURUM

YOĞUN BAKIM KULLANILAMAZ DURUMA GELDİ

Yangını kontrol altına alınması sonrasında hastane içerisinde nefes almak oldukça zordu.. diyalog ekibi yangın sonrası durumu götrüntüledi

Sağlık BakAnı Ali pilli hemen olay yerine geldi, bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, CTP Başkanı Tufan Erhürman, YDP Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da olay yerine gelerek bilgiler aldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 11:49