İtfaiye ekipleri yola çıktı

Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) Türkiye’deki deprem bölgesine personel takviyesi yapmaya devam ettiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, depremden etkilenenlere insani yardım yapmak ve yürütülecek çalışmalarda diğer ekiplere destek olmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğünde görevli 10 itfaiye personelinin daha dün Hatay’a gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, “Daha önce deprem bölgesine gönderilen diğer 10 itfaiye personelinin de Hatay ilinin Antakya bölgesindeki insani yardım çalışmalarına katkı yapmaya devam ettiği” de hatırlatıldı.

