‘Beğenmeyen gitsin’ dedi hedef oldu

Güney Kıbrıs’tan gelen yardımları kabul etmediği gerekçesiyle yapılan eleştirilere gecikmeli de olsa cevap veren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kullandığı sert ifadeler ülke gündemini değiştirdi. Ertuğruloğlu kendini eleştirenlere “Bu ülke bizimdir, Rum’a peşkeş çekmeye çalışanların değil, kendilerini burada zorla tutmuyoruz, daha mutlu olacakları bir ülkeye gidebilirler” şeklindeki sözleri özellikle sol kesimden sert tepki gördü.

Ana muhalefetteki CTP lideri Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada Ertuğruloğlu için “Ülkenin sahibi edasıyla, kendinden geçti” dedi. Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers “Kendisiyle aynı fikirde olmayan halkı bu ülkeden kovma cüretini gösteren bir zihniyetin yeri Bakanlar Kurulu olamaz” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Meclis dışı muhalefet liderleri de Dışişleri Bakanı’nı kınayan açıklamalar yaptı.

Erhürman: Kendinden geçti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türkiye’deki deprem sonrası Güney Kıbrıs’tan gelen yardım malzemeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Ülkenin sahibi edasıyla, kendisi için ‘yok hükmünde olanlara başka bir ülkeye gidebilirsiniz’ diyecek kadar da kendinden geçti!” dedi.

Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

Tahsin Ertuğruloğlu bir kez daha kendisi gibi düşünmeyenleri "ülkeyi Rum'a peşkeş çekmeye çalışanlar" olarak niteledi. Ülkenin sahibi edasıyla, kendisi için "yok hükmünde olanlar"a başka bir ülkeye gidebilirsiniz" diyecek kadar da kendinden geçti! Bu çağa ait olmayan bir zihniyet, bir üslup! Neyse ki acılar karşısında bir bütün olan bu halk nezdinde bu zihniyet de, bu üslup da yok hükmünde!”Yok hükmündesiniz, bu ülkede yaşamak zorunda değilsiniz.”



Atlı: Biz bir yere gitmiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabı üzerinden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

TDP Genel Başkanı Atlı, “Belki bu yaşanan yıkımdan önce Tahsin Ertuğruloğlu'na had bildiren bir açıklamam olurdu. Artık içimden gelmiyor. Bunca acı, keder ve yıkımın ardından nefret duygusu bana çok ağır geliyor” dedi.

“Biz bir yere gitmiyoruz Tahsin” ifadelerini kullanan Atlı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz üretmeye, geliştirmeye, yaşamaya, herkesin bizim kadar iyi yaşamasını istemeye, sevmeye, kendi kendimize yetmeye devam edeceğiz. Biz buradayız. Size rağmen kenetleneceğiz, var olacağız, koruduğunuz zihniyetten hesap soracağız, biat etmeyeceğiz, susmayacağız, yılmayacağız ve asla tükenmeyeceğiz.”

Atlı, “Duyduğum andan itibaren kulaklarımda çınlayan bir sözü sizinle paylaşayım... ‘İyilik iyidir'… Bir tas çorbanın bir çadırda paylaşıldığı bu zamanda ülkesini dahi paylaşamayan Tahsin ve benzerleri... İyilik iyidir” açıklamasını yaptı.

Akansoy: Gideceksiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Asım Akansoy, antidemokratik, faşist zihniyetin çok eskiden kalma bir tavır ve düşünce olduğunu, sorun çözmek yerine ürettiğini belirterek, “Kimsenin kimseyi bu ülkeden görüşlerinden dolayı kovmaya hakkı yoktur, haddi de değildir” dedi. “Evet, yapamıyorsunuz gideceksiniz. Bu halkın önünü açacaksınız” diyen Akansoy, Ertuğruloğlu’na yönelik “bu ülkenin büyük çoğunluğuna tahammül edeceksiniz” vurgusu yaptı.

Solyalı: Muhatap değilsin

CTP Milletvekili, Avukat Ürün Solyalı ise tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Tahsin Ertugruloğlu kendini eleştirenleri ülkeden kovuyor.

Sen bu halkın ne aklında ne de vicdanında karşılık buluyorsun.

Deprem bölgesine insani yardımı engelleyerek insanlık suçu işleyen bir kişisin.

Muhatap değilsin.”

Kürşat: Ciddiye dahi almıyorum

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, “Atanmış hükümetin, atanmış bakanının bu bildik sözlerini ciddiye dahi almıyorum” dedi. CTP’li Fide Kürşat, “Dayanışma ve sulh atmosferi içinde Tahsin bey haddini aşarak bu söylemleriyle devam ediyor. Tahsin beyin nasıl oraya atandığı da belli” dedi.

Kürşat şunları söyledi:

“Güneyden gelecek yardımlar konusunda 7-8 Şubat’ta bir kriz çıkmıştı. Atanmış hükümetin atanmış bakanlarından Tahsin bey yine bu konuda çıkış sergilemişti.

Şimdi de muhalifler beğenmiyorsa bu ülkeden gitsinler, demeye getiriyor. Tahsin beyin söylemleri kin, nefret, ötekileştirme ve bölücü söylemlerle çıkışlar yapıyor. Tahsin beyin nasıl oraya atandığı da belli… Bu dönemde bile toplumsal bir dayanışmanın ve hatta uluslararası alanda bile bu böyle iken bir dayanışma ve sulh atmosferi varken Tahsin bey haddini aşarak bu söylemleriyle devam ediyor.

Kayda değer bir açıklama olarak dahi görmüyorum…”

Rogers: Kendisi gitsin

Milletvekili jale Refik Rogers de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Bakan Tahsin Ertugruloğlu’nu eleştirdi. Rogers şu ifadeleri kullandı:

“İfade özgürlüğüne tahammülü olmayan, kendisi ile aynı fikirde olmayan halkı bu ülkeden kovma cüretini gösteren bir zihniyetin yeri Bakanlar Kurulu olamaz! Eğer bu halkla birlikte yaşamayı kendisine zul görüyorsa, bence o zaman kendisi emeklilik hayatını yurt dışında geçirmeyi değerlendirmelidir.”



İzcan: Farklı görüşlere saygı esastır

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını eleştirerek, demokrasilerde farklı görüşlere saygının esas olduğunu belirtti. İzcan yaptığı açıklamada, bu memleketin tüm Kıbrıslıların ana yurdu olduğunu ve kardeşçe barış içinde yaşayacaklarını vurguladı.

“ BKP, Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır” diyen İzcan, halkın, sevgi, barış ve kardeşliğin, nefret ve düşmanlığı yok edeceğinden emin olmasını istedi.



Ertuğruloğlu ne dedi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "ideolojik saplantılardan kurtulamayıp gerçeği görmemekte ve anlamamakta ısrar edenlerin siyasi çıkarlar uğruna depremde kaybedilen canlar nedeniyle yaşanılan derin acıları istismara kalkıştığını" belirtti.

"Sözde Rum yardımları konusundaki gerçeği açıklamasına rağmen sanki kendisi yardımları engelliyormuş gibi şahsını ve Dışişleri Bakanlığını hedef alan asılsız paylaşımlar yapıldığını" kaydeden Ertuğruloğlu, “Bunlar, şahsımla ilgili olumlu bir şey söyleseler üzülürüm, kahrolurum. Benim için yok hükmünde olanların, kendileri gibi söyledikleri de yazdıkları da yaptıkları da yok hükmündedir. Benimle aynı ülkede yaşamak mecburiyetinde değiller; kendilerini burada zorla tutmuyoruz, daha mutlu olacakları bir ülkeye gidebilirler. Çünkü, bu ülke yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu ülkeyi savunanların, bu ülkeye hizmet edenlerin, Türk Ulusuna hizmet edenlerin ülkesidir. Bu ülke bizimdir, Rum’a peşkeş çekmeye çalışanların değil.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, kişilik haklarına ağır hakaret içeren ve itibar suikastı yapılan art niyetli asılsız açıklamalara, kayıplara saygısından, devlet ciddiyeti anlayışından ve derin acıdan dolayı sessiz kaldığını kaydederek "Her fırsatta içlerindeki ideolojik saplantılarını ortaya çıkararak bana saldırmayı marifet sayanları kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum." dedi.