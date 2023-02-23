Büyük ödül

İngiltere’de yayımlanan ünlü Financial Times gazetesinin (FT) Lefkoşa’nın Rum kesimini “geleceğin ilk 10 küçük Avrupa kenti” arasına koyduğu bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Financial Times tarafından yapılan araştırma sonucunda, Lefkoşa’nın Rum kesimi insan kaynağı ve doğrudan yabancı yatırım çekme alanlarında ilk 10 arasına alındı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada bu yıl beşinci defa, insan kaynakları açısından öne çıkan listede yer almasının ülkenin akademik kurumlarının, hastanelerinin, modern standartlardaki kliniklerinin, inovasyon merkezi ve enstitülerinin büyük bölümünü bünyesinde barındırması ve iş dünyasındaki çok kültürlülüğünün ödüllendirilmesi anlamına geldiği görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Lefkoşa’nın ilk kez stratejik doğrudan yabancı yatırımları alanında 8’inci sıraya yerleştiği, bunun da yabancı yatırımcı çekme dinamiğinin tescili olduğu kaydedildi.