Gerekli inceleme yapıldı

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, “156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te afet koordinasyon merkezindeki toplantının ardından açıklama yaptı.

Afetin ilk anından itibaren komşu illerdeki depremzedelere de yardım eden Kilislilere teşekkür eden Kurum, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurum, depremlerin ardından seferberlik şuuruyla çalıştıklarını söyleyerek, hasar tespit ve enkaz kaldırma süreçleriyle eş zamanlı olarak kalıcı konutların yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Depremden etkilenen 11 ilde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için şehrin ihtiyaçlarını, demografik, sosyal, kültürel yapısını da içine alacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, depremzedelerin geçici barınma alanlarına yönelik çalışmaları da hızla yürüttüklerini dile getirerek, "Gerek konteynerden gerek prefabrik yapılardan gerek çelik konstrüksiyon ve yığma yapılardan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda geçici barınma alanlarını oluşturuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, depremden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm Türkiye'de 7 bin 300'ü aşkın uzman personelimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 binanın incelemesi tamamlandı ve 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Kilisimizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümün yine yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık."

"Tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz"

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kurum, "Bugüne kadar incelenmiş olan 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tüm yapıları tekraren inceleyeceğiz. Tekraren bu yapılara gidip tek tek bu yapıların 6,4 ve 5,8 şiddetli depremlerde hasarlarının durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Diğer bölgelerden gelen talepler de oldukça fazla, oralarda da tekrar tespitlerimizi yapacağız." diye konuştu.

3 bin 437’si Malatya’da

Bu arada Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının şu an itibarıyla 3 bin 437 olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadarki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, dün itibarıyla 3 bin 437 binanın yıkıldığı, 19 bin 822 ağır hasarlı, 2 bin 79 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 527 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 22 binanın enkazının kaldırıldığı, 18 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, kentte kurulan 2 bin 939 çadırda 19 bin 169, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 13 bin 488 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, günlük 300 bin 550 kişiye sıcak yemek verildiği kaydedildi.