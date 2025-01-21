İtiraz edilecek

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na yasalara aykırı hareket etme eleştirisinde bulunarak, görevden alınması çağrısı yaptı.

KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Gardiyanoğlu’nun hem Asgari Ücretler Yasası’na, hem de İyi İdare Yasası’na aykırı davranarak, görevlerini yerine getirmediğini belirtti.

Asgari Ücretler Yasası’nın 4’üncü Maddesinde asgari ücretin “işçi ve ailelerinin insanca yaşam için gereksinmeleri karşılayabileceği oranda hayat pahalılığı ve genel seyir dikkate alınarak” saptandığı ifadelerinin yer aldığını belirten Bengihan, “Dört aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 11.12 iken asgari ücrete yapılan yüzde 7.5 oranındaki artış Yasa’ya açıkça aykırıdır” dedi.

KİEF’in de İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda yer alması gerektiğini belirten Bengihan, İhtiyat Sandığı Yasası uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren istihdam edilen tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi kılındığı, dolayısıyla İhtiyat Sandığı iştirakçisi olduğunu anlattı.

Bıçaklı: Resmi itiraz edeceğiz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, devlet ve işveren temsilcilerinin asgari ücretlileri açlığa mahkum ettiğini öne sürerek yeni belirlenen rakamı reddettiklerini ve itiraz edeceklerini açıkladı.

Sendika olarak, anayasanın eşitlik ilkesinde aykırı olan bu uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Bıçaklı, “Reddediyoruz, yasal süre içinde resmi olarak yazılı itirazımızı yapacağız. Ayrıca bu çirkin ve kabul edilemez uygulamanın düzeltilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

Yalınkaya: Bu kararı revize edin

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, asgari ücrete yapılan yüzde 7,5’lik artışın Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek, kararın revize edilmesini istedi.

Hayat pahalılığı oranının devletin resmi kurumları tarafından yüzde 11,12 olarak tespit edilmesine rağmen, özel sektör çalışanlarına yalnızca yüzde 7,5 oranında artış yapılmasını eleştiren Yalınkaya, bu kararın gerekçesinin açıklanmasını talep etti, Komisyonun bu kararı gözden geçirip revize etmesi gerektiğini savundu.

Yalınkaya, BES’in özel sektör emekçisinin hak mücadelesinde ön saflarda yer almaya devam edeceği de kaydetti.

