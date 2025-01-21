‘Onlar mal değil candır’

Ömer KADİROĞLU

Altın Patiler Derneği’nin çağrısıyla Meclis önünde toplanan hayvan severler eylem yaptı. Ceza Yasası’nda hayvan haklarına ilişkin düzenlemenin kabul edilmesini isteyen hayvan severler yetkililere çağrıda bulundu. Eylemde basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı Avukat Suna Amca, Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin hayvan hakları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yasa önerisinin, hayvanlara yönelik öldürme, tecavüz ve terk etme gibi suçlara ağır yaptırımlar getireceğini ifade eden Amca, milletvekillerinin bu konuda vicdan sınavı vereceğini söyledi. Amca, “Hayvanlar mal değil, candır. Adalet hepimiz içindir” diyerek halkı da bu mücadeleye destek olmaya davet etti. Amca, “Mevcut yasal düzenlemeler yetersizdir ve artık bu vahşete dur demek için harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu yasa, hayvanları ilk kez mal değil, can olarak kabul eden en kapsamlı düzenlemedir” dedi. Bazı çevrelerin horoz dövüşleri gibi suni gündemlerle yasa önerisini ötelemeye çalıştığını belirten Amca, bu girişimlere asla izin vermeyeceklerini söyledi. “Bugün bu yasa önerisine ‘hayır’ diyen bir kişinin, hayvanlara yönelik vahşi suçları örtbas etme iradesini taşıdığını kabul etmekten başka bir yol yoktur” ifadelerini kullandı. Hayvan severler ise Meclis’in üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Yeliz Cin (Altın Patiler Derneği Başkanı)

“Ceza yasasının iyileştirilmesi artık şarttır. Her gün katliam, vahşet ve zehirlenme haberleri ile uyanmaktan çok yorulduk. Zaten gönüllüler her gün belediyelerin ve devletin işini yapıyor bari en azından cezalar arttırılsa bu suçları işleyen insanlar cezalandırılsa ülkemiz hem hayvanlar hem insanlar için daha iyi bir yer olacaktır. Çok düşük para cezaları ile kurtuluyorlar.”

Suna Amca (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı)

“Biz komite olarak Ceza Değişiklik Yasa çalışmasını hazırlayıp sunduk. Bu yasanın hayvan hakları noktasında tarihi bir adım olabileceğini düşünüyorum. Hem hayvanları mal değil can olarak gören hem de sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapmaksızın zulmedenlerin eşit derecede cezalandırılmalarını ön gören bir yasadır. Bu anlamda milletvekillerimizden sadece seçim dönemlerinde kucaklarına aldıkları hayvanla poz vermekle kalmayıp bu yasaya evet diyerek toplumu refaha ulaştırmalarını talep ediyoruz.”

Şebnem Omay

“Meclis önünde eylemdeyiz çünkü hayvan hakları ile ilgili büyük ruhsal yaralar alıyoruz. Ülkede hayvanlarımızı garanti altına alıp koruyabilecek bir yasayı yapabiliyor olmamız lazım. Sesi olmayanların sesi olabilmek için Meclis önündeyiz. Meclisten beklentimiz bu insanların sesini duyarak masum hayvanların refahını ve daha da önemlisi zulüm görmeden ve onlara zulüm yapabilecek potansiyele sahip insanları caydıracak bir yasa yapmalarını istiyoruz.”

Neslihan Soykan

“Bu yapılan işkence ve zulümlere karşı çok üzülüyorum. İnsanlar öyle bir oldu ki canı sıkılan hayvanlara işkence yapıyor ve hayvanlar istismara uğruyor. Meclisten bir yasa bekliyoruz. Bu yasanın geçmesini istiyorum. İnsanlar nasıl ki bu ülkede yaşıyorsa hayvanların da bu ülkede bu dünyada yaşama hakkı vardır.”

Leman Ergüven

“Tüm halkın bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Meclis’te bulunan seçtiklerimizden duyarlılık gösterip gerekeni yapmalarını istiyoruz. Hayvanlara yapılan zulmün çok ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyorum.”

Hasan Gencal

“Meclis’in hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını ve hayvanlara işkence eden kişilerin caydırıcı cezalarla cezalandırılmalarını istiyorum.”