Uluslararası  standartlarda  inşa edilecek

Uluslararası standartlarda hizmet vermek üzere planlanan Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin yeni binasının temel atma töreni, dün yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yeni bina, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yanan eski laboratuvara yakın bir arazide inşa ediliyor.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek konuşma yaptı.

Tatar: KKTC’yi geleceğe taşıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında projeye katkı koyanlara teşekkürlerini ileterek, KKTC’nin geldiği aşamada yapılmakta olan yatırımlara değindi.

Alanında uzman kişilerin ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu belirten Tatar, laboratuvarın emin ellerde olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC’yi aşama aşama hep birlikte geleceğe taşıdıklarını dile getirdi.

Üstel: Dev bir projenin temelini atıyoruz

Başbakan Ünal Üstel de halkın uzun zamandan beri ihtiyaç duyduğu ve 2016'dan beri beklediği dev bir projenin temelini atmış olacaklarını ifade etti.

Böyle güzel bir projenin gerçekleşmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Üstel, “Uzun zamandan beridir özlemini duyduğumuz devlet laboratuvarımızın temelini atacağız.” dedi.

Hükümete geldikleri günden itibaren halkın ihtiyaç duyduğu ancak kısa vadeli kurulan hükümetlerden dolayı yarım kalan projelere öncelik vereceklerini söylediklerini belirten Üstel, 2012’den bu yana bekleyen projeleri sıraya koyduklarını ve birer birer tamamladıklarını ifade etti.

“Bütün bunları yaparken Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve onu burada temsil eden kardeşlerimiz ile tek yürek olup, tamamen KKTC halkına hizmet etmek için kolları sıvadık.” ifadelerini kullanan Üstel, 2025’te sağlıkta ihtiyaç duyulan projeleri de hayata getireceklerini dile getirdi.

Dinçyürek: Önemli bir görev üstlenecek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek törende yaptığı konuşmada, Devlet Laboratuvarı'nın ülkede çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “İthal ve ihraç edilen gıda ürünlerinde, üretimde, her noktada halkın sağlığını ilgilendiren ve gıda güvenliği açısından çok önemli olan tahlilleri ve denetlemeleri yapıyor ve izinleri veriyor.” ifadelerini kullandı.

Mevcut binanın Aralık 2016'da yandığını hatırlatan Dinçyürek, uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvarın “kolu kanadının” kırıldığını söyledi.

Dinçyürek, “Uluslararası akreditasyonumuzu kaybettik. O tarihten bugüne Veteriner Dairesi’ne bağlı laboratuvarda zor şartlarda faaliyet göstermekteyiz. Bu vesileyle Tarım Bakanlığı’na ve Veteriner Dairesi’ne de teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Dinçyürek, yeni Devlet Laboratuvarı'nın uluslararası akreditasyonu alabilecek şekilde ve tüm analizleri yapabilecek nitelikte tasarlandığını kaydetti.

Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in verdiği görevleri bir bir yerine getirmenin gururunu taşıdıklarını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025, 09:54