İhraç edilecek

Danimarkalı bir şahsın, Lefkoşa’daki bir kadınla yaptığı iş görüşmesini kayda aldığı ve bu görüşmenin WhatsApp grubunda paylaşılmasını sağladığı iddia edilen Jiyan Müştak tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

“Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan” duruşmaya çıkarılan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, zanlının 8 Ekim 2024 tarihinde KKTC'de yapılması planlanan bir yatırım işi ile ilgili olarak Danimarka'da sakin N.R.’nin Lefkoşa'da yaşayan S.K isimli kadınla WhatsApp üzerinden yaptıkları görüşmeleri kaydedip, Almanya’da bulunan S.M. isimli başka bir şahsa WhatsApp üzerinden gönderip ifşa ettiğini söyledi.

Polis, S.M.’nin bahse konu ses kayıtlarını kendisinin açmış olduğu "The Great Sonay&Daniel" isimli WhatsApp grubunda paylaşarak ifşa ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Jiyan Müştak’ın 19 Ocak 2025 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını ve önceki gün Girne’de tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifadesinde ses kaydını kendisine N.R.’nin gönderdiğini, kendisinin de bu ses kaydını “The Great Sonay&Daniel" isimli WhatsApp grubuna ilettiğini kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak incelenmesi gerek telefon ve alınması gereken ifadeler olduğunu ancak zanlının etki etme olasılığı olmadığı gibi ülkede de turist olarak bulunduğunu göz önünde bulundurarak, davası görüşülünceye değin tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

