İnşallah bugün

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle dün toplanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yoklama sırasında salonda bulunmayan hükümeti oluşturan siyasi partilere mensup milletvekillerinin hangileri olduğunu da belirttikten sonra toplantıya 15 dakika ara verdi.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Ali Pilli, Yasemin Öztürk, Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) parti genel başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Talip Atalay katılmadı. Verilen 15 dakikalık aranın ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.40 sıralarında yapılan ikinci toplanma girişiminde Genel Kurul yeter sayıya yine ulaşamadı.

Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Arıklı: Taziye ziyaretine gittik

Meclis’in nisap yetersizliği üzerine toplanmaması eleştirilere yol açarken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, şunları belirtti:

“YDP olarak biz, Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan’a saat 11.30 civarında attığımız mesajda; "Taziye ziyareti ve Başkanlık Divanı Toplantısı" nedeni ile ancak saat 13.00’e doğru Meclise geleceğimizi ilettik.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca da biz çeşitli sebeplerle Meclis’e sonradan gitmiştik. UBP ile DP Meclisi 27 ile açmıştı. Yine açarlar diye düşünmüştük.

Garip olan, geçmişte Meclis defalarca ileri saatlerde açılmasına rağmen tam saatinde açılmış, nisap olmadığı için 15 dakika ertelenmiş ve daha sonra da nisap olmadığı için ertelenmiştir.

Nisapta sorun olduğunu bilseydik, elbette toplantımızı yarıda keser ve Meclis’e gelirdik. YDP’nin 2 milletvekili yarın (bugün) zamanında Meclis’te olacak ve nisap verecektir...”

Erhürman: Trajikomik hallere devam

Arıklı’nın bu açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

“YDP milletvekilleri Meclis'e gelmemiş. Meclis'e gelmeyen (veya geç gelen) "hükümet"e mensup milletvekillerinin adları okundu kürsüden. Bir daha denediler, yine açamadılar. Meclis toplantısı 24 saat ertelendi.

"Ne oluyor" diye sorduk, Meclis'te disiplini sağlayacaklarmış! "Meclis" dedikleri, Meclis'teki "hükümet"e mensup milletvekilleri elbette.

Meclis başkanı seçimi sırasında yaşatılan trajikomik hallere devam. Kendi kendilerini yönetemeyenler ülkeyi yönetecekler!

Kendi içlerinde disiplin sağlayamayanlar, ülkeyi disipline edecekler, güvenliği sağlayacaklar, denetim yapacaklar, fiyatları kontrol edecekler, trafiği düzenleyecekler...

Bitmiş bir "hükümet"e "bitti" diyecek kadar dahi irade sahibi olamayanların ülkeyi düşürdükleri durum bu!”