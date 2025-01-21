Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde dedikodu yüzünden çıkan kavgada, 52 yaşındaki adamı yumruk darbeleriyle yere düşürerek, kafasını çarpmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden olan 24 yaşındaki Ahmet Can Varan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, vahim zarar suçundan mahkum edilerek, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olguları aktaran yargıç; olayın 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Surlariçi bölgesi Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç; sanığın hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile M. S.’nin yüzüne 3 kez yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Ağır ceza yargıcı, M.S.’nin aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yere düşüp, kafasını beton zemine çaptırdığını ifade etti.

M.S.’nin kafatasında çatlak oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini kaydeden yargıç, bir süre Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altında kaldığını belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Vücut bütünlüğünün Anayasa ile koruma altına alındığına değinen yargıç, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığına vurgu yaptı. Ağır ceza yargıcı, sanığa ceza takdir ederken tüm olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.