Joshua şokta

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve baskın düzenledi; Joshua Enyindah’ı gözaltına aldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Celal Durukan, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da sakin zanlı Joshua Uchendu Enyindah’ın ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında alınan emarelerin tahlile gönderildiğini, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.