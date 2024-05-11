İtfaiye zorlandı

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük sanayi bölgesi olan Limasol’daki Agiu Sila sanayi bölgesinde önceki gün saat 11.00 sularında çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü ve 6 kilometrekareden fazla alanın yanmasına neden oldu.

Yangının, hava şartları nedeniyle zaman zaman yeniden alevlendiği için yer ekiplerinin gece boyu mücadeleyi sürdürdüğü, havadan müdahaleye ise dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandığı haber verildi.

Politis’in manşetten, diğer gazetelerin birinci sayfalarından fotoğraf desteğiyle verdiği habere göre, 2024’ün ikinci büyük yangını olan Limasol Ayiu Sila yangını, yangınla mücadeledeki birçok eksiği de ortaya çıkardı.

Gazete yangınla mücadelede 24 itfaiye aracı ve dört hava aracı kullanıldığını ancak hava araçlarından sadece ikisinin Rum yönetimine ait olduğunu (Orman Dairesi’ne ait yangın söndürme uçağı, RMMO’ya ait bir helikopter) iki helikopterin ise İngiliz Üslerinden geldiğini yazdı. Ürdün’den gelen iki yangın söndürme helikopterinin ise pilotları henüz eğitim ve Rum makamlarıyla eşgüdüm aşamasında olması nedeniyle operasyona hazır olmadığını belirtti.

Habere göre yangın, sanayi bölgesi yakınında birkaç ağaçta başladı ancak zamanında müdahale edilmemesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızlıca yayıldı.

Yangın, bölgedeki münferit konutları ve sanayi bölgesini tehdit etmeye başladığı saat 14.00’te sanayi bölgesi için boşaltma emri verildi. 115 atölyenin yer aldığı sanayi bölgesinin tek giriş-çıkışı olması nedeniyle tahliye sırasında büyük bir kaos yaşandı.