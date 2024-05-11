Derin soruşturma

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda ele geçirilen 13 kilo uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan, Muhad Baalwan, Zakarıya Behtaher ve Osman Süleymanoğulları dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye gerekli incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fezile Kesat, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’nın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

5 bin Euro karşılığında getirdi

Polis, Baalwan’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan siyahi bir şahıstan aldığını, KKTC’ye ismini bilmediği bir şahsa teslim edeceğini söylediğini, bu iş karşılığında ise valizi teslim edince 5 bin euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturma genişledi Benather tutuklandı

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı Bentaher’in ise 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, Bentaher’in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, Baalwan’ı tanımadığını ve ilgisi olmadığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, Baalwan’ın ifadesinde KKTC’de kalacağı yeri Bentaher’in ayarladığını, biletini aldığını söylediğini açıkladı. Polis, Baalwan’ın telefonunda yapılan incelemede Bentaher’le irtibatının tespit edildiğini, kalacağı yerin fotoğrafını attığını gördüklerini açıkladı.

Taksici de tutuklandı

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu Bentaher’in Akyar Sınır Kapısına götürmek için taksi tuttuğu belirlenen Osman Süleymanoğulları’nın da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Bentaher’in sınır kapısında tutuklanması üzerine Güney Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Zanlının 29 Nisan akşamı Gazimağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirtti. Polis memuru soruşturmanın devamı için telefon kayıtlarının önem arz ettiğini ancak Bentaher’in telefonunu sıfırladığını, Süleymanoğulları’nın ise şifresini vermeyerek, telefonunun bozulduğunu öne sürdüğünü açıkladı.

8 ifade alındı

Polis memuru Fezile Kesat, Mağusa’da birçok kamera görüntüsünün incelendiği ve 8 kişiden ifade alındığını anlattı. Polis, zanlı 2 ve zanlı 3’ün cep telefonlarının şifrelerinin henüz açılamadığı ve GSM operatörlerinden gelecek raporun beklendiğini söyledi. Polis, Zanlı Behtaher’in kiraladığı aracın arandığını ve suç ortakları tarafından kullanılma ihtimali olduğunu anlattı. Polis, zanlılar Muhad Baalwan ve Zakarıya Behtaher’in Whatssapp görüşmeleri inceleneceğini belirterek soruşturma amaçlı zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.