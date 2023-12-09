Kaçak Botokscu yakalandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 14.30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.(K-44), yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek “Tabipler Birliği ve Gümrük İstihsal Yasalarına aykırı hareket etmek”ten tutuklandı.

Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.