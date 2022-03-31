‘Kaçak’ satıcı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Hedef Operasyonu’nda ele geçirilen 170 gram uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı. Evinde ve üzerinde satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuyla yakalanan Uzochukwu Benedict Ejike dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 20 Mart 2022 tarihinde saat 15.15 sıralarında Uzochukwu Benedict Ejike’nin yaşadığı apartman dairesinden gürültü yapıldığına dair Lefkoşa’da Adli Şube’ye şikayet yapıldığını söyledi.

Polis, adli şube ekiplerinin zanlının yaşadığı apartmana gittiğini ancak Ejike’nin evinin yatak odasının penceresinden bir alt katın balkonuna atlayıp kaçtığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının kaldığı dairede arama yapıldığını; komedin çekmecesinde uyuşturucu paketlemede kullanılan foil kâğıtları tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, durumun narkotik şubesine bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Narkotik ekiplerinin evde kapsamlı arama yaptığını belirten polis, yatak odasında 14 paket halinde

9 gram, bavul içerisinde ise 160 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, apartmanın altında ise foil kâğıdına sarılı bir gram ağırlığında hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Narkotik ve Kaçakçılığı ile Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yürütülen Hedef operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa'da tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada foil kâğıdına sarılı bir gram hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 Dolar ve 10 Euro bulunduğunu ifade etti.

Zanlının polisten kaçtıktan sonra saklandığı Hamitköy’deki ikametgâhta da arama yapıldığını belirten polis, 5 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Zanlının soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olduğunu ifade eden polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.