Mevsimi geçti fiyat arttı

Hasan RAJWA

Lefkoşa’da kurulan açık pazar, yerli halkın yanı sıra yabancıların da yoğun ilgisini gördü. Tezgâhlarda mevsim meyveleri ve sebzeler satışa sunulurken, ürünlerin fiyatları da dikkat çekti. Pazar tezgahlarında yaz ayı boyunca kilosu 35 liradan satılan karpuz mevsimi geçince fiyatı 60 liraya yükseldi.

Pazarda mango ve acı biberin kilogramı 400 liradan satılırken, incir 350 lira, mantar 280 lira, kivi, alıç, muşmula, yerli zeytin, taze fasulye, bamya ve guava 250 liradan alıcı buldu.

Kapya biber 200 lira, domates 120 lira, barbunya 150-200 lira, börülce 180 lira, sarı fasulye 200 lira, verigo üzümü ve üzüm 150 liradan satışa sunuldu. Armut 200 lira, erik 180 lira, kabak 150 lira, şeftali, nektarin ve elma ise 120 liradan tezgâhlarda yer aldı.

Hurma 200 lira, nar 100 lira, limon 100 lira, mandalina 100 lira, muz 100 lira, portakal 70 lira, kavun 50 lira ve karpuz 60 liradan satıldı. Ananasın adedi 100 lira, avokadonun adedi de 100 lira olarak belirlendi.

Sebze tezgâhlarında salatalık, patlıcan ve Ayşe kadın fasulyesi 100 liradan, soğan 85 liradan, patates 80 liradan, pancar 70 liradan, havuç 60 liradan satışa sunuldu. Mısırın adedi 50 lira, sarma ise 80 liradan alıcı buldu.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Mango: 400 TL

Acı biber: 400 TL

İncir: 350 TL

Kivi: 250 TL

Alıç: 250 TL

Muşmula: 250 TL

Yerli zeytin: 250 TL

Verigo üzümü: 150 TL

Taze fasulye: 250 TL

Bamya: 250 TL

Kapya biber: 200 TL

Börülce: 180 TL

Nar: 100 TL

Domates: 120 TL

Barbunya: 150-200 TL

Sarı fasulye: 200 TL

Üzüm: 150 TL

Elma: 120 TL

Ayşe kadın fasulyesi: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Salatalık: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Patlıcan: 100 TL

Muz: 100 TL

Portakal: 70 TL

Pancar: 70 TL

Kavun: 50 TL

Karpuz: 60 TL

